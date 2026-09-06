Губерниев назвал российских фигуристов лучшими в мире после триумфа в Токио

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление российских фигуристов на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио, где они выступали в нейтральном статусе. Его слова приводит «Матч ТВ».

Губерниев заявил, что показательно: те, кто ранее выступал против участия в нейтральном статусе, сейчас не высказывают критических замечаний, поскольку практика доказала необходимость соревноваться. Он подчеркнул, что в России сохраняется великолепная школа фигурного катания, а флаг и гимн, по его мнению, вернутся на международные соревнования. Комментатор также отметил, что спортсмены продемонстрировали высокий класс, а российская школа фигурного катания по-прежнему остается сильнейшей в мире.

Турнир в Токио завершился триумфом российских пар в парном катании – они заняли весь пьедестал. Золото завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, серебро досталось Екатерине Чикмаревой и Матвею Янченкову, бронзу получили Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.