Губерниев: «Это «Торпедо» не имеет отношения к великому клубу, мне их совсем не жалко»

Фото: пресс-служба ФК "Торпедо"

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ.

По словам комментатора, нынешнее «Торпедо» не имеет никакого отношения к великому клубу, за который выступали Валентин Иванов, Эдуард Стрельцов и другие игроки.

«Реакция может быть только одна. Это «Торпедо» не имеет никакого отношения к клубу великому, заводскому, где Валентин Козьмич Иванов, где Стрельцов, Воронин, братья Савичевы, Харин и так далее. Поэтому возродить славу «Торпедо», наверное, они хотели, а получилась у них слава дурная. Мне их совсем не жалко, и свято место пусто не бывает, будут играть другие команды», – сказал Губерниев.

Также журналист считает, что отсутствие «Химок» и «Торпедо» – не страшно для РПЛ.

«Я просто не очень понимаю всех треволнений. Нет «Химок», нет «Торпедо» - ну ничего страшного. Будут другие команды, придут честолюбивые дублеры, дай бог им лучше «химочек» сыграть.

Что касается истории с судейством, то никто ничего не раскручивает. Всякая история про судейство должна иметь продолжение. Мы видели, что история в Самаре, которая была озвучена губернатором, она особого продолжения не имела. Значит, либо ничего не подтвердилось, либо процесс изучения материала идёт, не так ли?» – передает слова Дмитрия Губерниева «Советский Спорт».

Напомним, «Торпедо» исключили из РПЛ за организацию договорного матча с «КАМАЗом» (1:1). Заменить его должен «Оренбург».

«Автозаводцы» заняли первое место в минувшем сезоне Первой лиги и получили право выступить в Российской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026. Позже совладелец клуба Леонид Соболев заявил, что распустит команду в случае ее исключения из РПЛ.