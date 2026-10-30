Губерниев: допуск хоккея — важный прецедент, но визы могут выбить лидеров

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «РБ Спорт» оценил последствия допуска сборной России по хоккею к международным соревнованиям после решения CAS, обязавшего ИИХФ пустить российские команды на соревнования.

По его словам, этого решения ждали, а Михаил Дегтярев был прав, говоря о необходимости «наступательной юридической операции» и судебного давления на международные федерации.

«Это решение, которое мы ждали. Михаил Дегтярев был абсолютно прав, когда говорил про наступательную юридическую операцию, что мы должны таскать их по судам. Это важный прецедент для многих федераций, которые все еще стоят на месте и нас не пускают. А дальше уже вопрос реализации идей — это визы, транспорт, логистика, мы будем сталкиваться с сопротивлением. Нужна поддержка Международной федерации, чтобы она отнимала соревнования у тех стран, которые не будут рады нас видеть», – сказал Губерниев.

Он также напомнил, что в хоккее делегации большие, поэтому визовая поддержка играет огромную роль. В качестве примера Губерниев привел гимнастику и ситуацию с Ангелиной Мельниковой, когда лидеров можно отсекать через отказ в визе.

«В хоккее большие делегации на любом турнире, и здесь огромную роль играют вопросы визовой поддержки. Вспомним гимнастику и Мельникову — можно выбивать лидеров, не давая визы. Так что нам предстоит провернуть огромный пласт работы, но в целом история хорошая. Сейчас на это все посмотрят биатлон и футбол, и надо продолжать таскать их по судам и добиваться справедливости», — заключил он.