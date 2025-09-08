Губерниев дал оценку матчам сборной России против Иордании и Катара

Фото: © Денис Бушковский / Матч ТВ

Известный телекомментатор и журналист Дмитрий Губерниев подвел итоги двух прошедших товарищеских встреч сборной России против Иордании и Катара.

«У сборной в гостях получается лучше, потому что дома то ли атмосфера мандража, то ли команда просто не успела собраться. Самое главное, что горящих глаз с Иорданией мы не видели, а с Катаром — с самых первых минут. Футболисты совсем по-другому отнеслись: побежали, заиграли в пас, били по воротам. Здорово, что команда встрепенулась в гостевом матче и подарила радость людям. Однако в домашних играх мы пробуксовываем.

Люди приходят на стадион, хотят видеть сборную и результат — с этим спортсмен не всегда может справляться. Тренеру виднее, но классно, что сборная сделала выводы. Батраков и Кисляк — главные звёзды, играющие у нас», — сказал Губерниев «Чемпионату».

Напомним, 4 сентября национальная сборная России сыграла дома с командой Иорданией вничью (0:0), а 7 сентября в гостях обыграла сборную Катара со счетом 4:1.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России по футболу от международных соревнований из-за ситуации на Украине.