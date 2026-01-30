Губерниев: «Большунов - громкий и опасный соперник, звезда»

Фото: Салават Камалетдинов / "Татар-информ"

Спортивный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев считает, что отказ в апелляции Александра Большунова о недопуске его до Олимпийских игр-2026 Спортивным арбитражным судом (CAS) свидетельствует о том, что он опасны соперник.

«Может быть, есть какие-то затыки в подаче апелляции Большунова, но в CAS в любом случае придумали бы массу кейсов, чтобы не рассматривать и не допускать. Никто не удивлён. Юрий Викторович на 100% прав, говоря о предвзятости. Большунов – громкий и опасный соперник, звезда, поэтому зачем он им там нужен?» – сказал Губерниев корреспонденту «Чемпионата».

Ранее стало известно, что Большунов может принять участие в ночной гонке Moonlight Classic, которая традиционно проходит в Италии. Правда в заявке вероятно по ошибке спортсмен указан под флагом Казахстана.

Ночная гонка Moonlight Classic стартует сегодня, 30 января на севере Италии, в регионе Трентино-Альто-Адидже. Начало – в 22:00 мск.

Зимние Олимпийские игры пройдут в двух городах Италии, в Милане и Кортине-д’Ампеццо, с 6 по 22 февраля.