Губернатор Забайкалья пообещал выплаты за захват танков Leopard и Abrams на Украине

Военным из Забайкальского края, захватившим в ходе специальной военной операции на Украине немецкие танки Leopard или американские Abrams, будет выплачена денежная премия. Соответствующее постановление краевого Правительства подписал глава региона Александр Осипов. Документ опубликован в официальной газете Правительства региона «Забайкальский рабочий».

Согласно постановлению, забайкальцы смогут получить 3 млн рублей за захват и 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard немецкого производства любой модификации. Выплата за американский Abrams окажется вдвое меньше — 1,5 млн и 500 тыс. рублей соответственно. Аналогичная премия полагается и в случае захвата или уничтожения других основных боевых танков, произведенных в странах НАТО.

При этом выплаты получат и те военные (всего до пяти человек), которые будут участвовать в уничтожении или захвате танка. В зависимости от типа боевой машины им выплатят от 100 до 500 тыс. рублей.

«Рекомендовать лицам, принимающим участие в проведении специальной военной операции, при осуществлении захвата (уничтожении) танков <...> сдерживать отвагу и удаль до разумных пределов для обеспечения безусловного выполнения боевых задач и сохранения жизни и здоровья личного состава Вооруженных сил Российской Федерации», — вместе с тем подчеркивается в документе.

Региональному Министерству труда и социальной защиты населения поручено подготовить проект постановления Правительства об утверждении положения о предоставлении

единовременных выплат.

Бюджет Забайкальского края на 2023 год принят с дефицитом в 7,3 млрд рублей, в 2022 году дефицит составлял 2,7 млрд. Несмотря на это, в пресс-службе губернатора заверили РБК, что «это решение никоим образом не отразится на состоянии краевого бюджета, его обязательствах и планах».