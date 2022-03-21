Губернатор ЯНАО назвал главной проблемой региона аварийное жилье

Большое количество аварийного жилья на сегодняшний день – это ключевая проблема Ямало-Ненецкого автономного округа, заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов на рабочей встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Север, конечно, строился быстро, интенсивно, нужно было как можно быстрее давать промышленный результат. И конечно, деревянный фонд когда-то был за радость – сегодня он весь ветхий и аварийный», – доложил глава региона российскому лидеру.

Он отметил, что в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» планировалось расселить 250 тыс. кв. метров, но правительство региона позже увеличило объем до 1 млн кв. метров.

Напомним, в январе 2022 года Президент РФ Владимир Путин дал поручение не допускать переселения граждан из аварийного жилья в дома, не соответствующие современным требованиям.

«К 2023 году 18 тыс. семей переедут накопительным итогом в рамках пятилетнего цикла в новые дома. Это, по сути, маленький северный город будет построен», – добавил Артюхов.

Губернатор подчеркнул, что будет произведена полная ликвидация аварийного жилья. По его словам, большое значение для жителей имеет и комфортная городская среда. Население активно принимает участие в голосованиях и определяет, какие социально-культурные объекты им нужны.