Губернатор Хабаровского края ушел на самоизоляцию из-за случая Covid-19 в окружении

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев находится на самоизоляции из-за случая коронавируса, выявленного в его близком окружении. Об этом глава региона рассказал в своем канале в Telegram.

«В моем близком окружении обнаружен Covid-19. По рекомендации врачей я ушел на самоизоляцию. Сам я здоров, тесты на коронавирус отрицательные, титр антител после ревакцинации „Спутником“ высокий», — заявил он.

Во время самоизоляции Дегтярев будет участвовать во встречах и совещаниях онлайн из резиденции губернатора.

Глава региона прошел вакцинацию в сентябре прошлого года, а в июне 2021-го привился повторно.

По последним данным, за время пандемии в Хабаровском крае Covid-19 заразились 91,3 тыс. человек, из которых умерли 885. Обе прививки от коронавируса сделали 400 тыс. человек, таким образом, уровень коллективного иммунитета в регионе достигает 49,2%.

Напомним, с сегодняшнего дня в шести регионах — Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае — начались нерабочие дни. По указу Президента России Владимира Путина нерабочие дни с сохранением зарплат будут введены во всех субъектах с 30 октября по 7 ноября.