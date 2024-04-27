Губернатор Вячеслав Гладков проведал белгородских детей, отдыхающих в Казани. В лагере «Молодежный» разместились 285 ребят из Грайворонского городского округа. Об этом губернатор сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Гладков рассказал, что двое детей заболели и сейчас находятся в больницах под наблюдением казанских врачей. Он выразил надежду, что ребята быстро пойдут на поправку и вновь присоединятся к лагерному веселью.

На территории лагеря есть школа, все дети в две смены посещают занятия. Каждое утро с помощью жеребьевки определяются дежурные. Завтрак, затем уроки, а после занятий мальчишки и девчонки играют в футбол, волейбол и баскетбол, посещают различные мастер-классы, в том числе по рисованию, ораторскому искусству и актерскому мастерству, занимаются танцами, единоборствами.

Фото: vk.com/gladkov_vv

«Договорились с коллегами, что в мае у ребят будет множество экскурсий по Республике Татарстан. Дети в полной мере увидят этот красивейший регион с его природными заповедниками и парками, уникальной флорой и фауной, горными пейзажами. Познакомятся с историческими и культурными достопримечательностями, погуляют по столице Республики, посмотрят набережные, театры, современные спортивные объекты, насладятся красотой зданий разных эпох и архитектурных стилей», – отметил губернатор.

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Он также поблагодарил педагогов, воспитателей, коллектив лагеря, руководство Республики Татарстан и Казани, а также Раиса РТ Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина за гостеприимство и заботу о белгородских детях.