Губернатор Вологодской области сообщил о закрытии всех алкомаркетов в регионе

Все 610 алкомаркетов в Вологодской области прекратили работу или изменили формат. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Телеграм-канале.

«Как и обещал, в Вологодской области все 610 алкомаркетов из 610 закрылись, прекратили реализацию спиртного или перепрофилировались. Понятия "алкомаркет" на территории региона больше не существует», – отметил он.

Филимонов подчеркнул, что в области также перепрофилировали в формат кафе 75 из 125 «наливаек». Кроме того, закрылись 218 из 316 вейп-шопов.

С 1 марта 2025 года в Вологодской области розничная продажа алкоголя по будням разрешена с 12:00 до 14:00, а в заведениях общепита с лицензией – без ограничений. В выходные и праздничные дни продажа разрешена повсеместно. В новогодние каникулы алкоголь можно было покупать с 08:00 до 23:00 с 30 декабря по 8 января.