Губернатор Вологодской области рассказал Путину о поддержке ДНР и ЛНР

Правительство Вологодской области активно занимается поддержкой Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил глава региона Олег Кувшинников на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Руководитель области сообщил, что для подготовки присоединенных к РФ регионов к зиме и новому учебному году туда направлено 400 млн рублей, а также отправлены ремонтно-восстановительные бригады.

«Мы ремонтируем дороги, мы ремонтируем школы и детские дошкольные учреждения, восстанавливаем энергетику, закупаем общественный транспорт, который разбомблен был прямым попаданием в троллейбусное депо, покупаем контейнеры для сбора мусора, оказываем транспортные услуги, приобретаем медицинское оборудование. И конечно, это чувство нашей поддержки, нашей большой страны, в городе Алчевске вызывает просто очень добрые отзывы о нашей работе», — заявил губернатор.

Кувшинников пообещал, что эта работа будет обязательно продолжена. По его словам, как за счет средств бюджета, так и за счет привлечения внебюджетных источников власти Вологодской области сделают все возможное, чтобы жители новых территорий России «чувствовали <…> комфорт».

Губернатор также рассказал о мерах поддержки военнослужащих — жителей региона. Он уточнил, что теперь их семьи получают не только единовременные выплаты, но и поддержку администрации региона в вопросах трудоустройства, устройства детей в детский сад или школу. Предусмотрено бесплатное проживание в общежитиях вузов для студентов — детей военнослужащих и первоочередное медицинское обслуживание.

Помимо тем, связанных с Донбассом и специальной военной операцией на Украине, Путин и Кувшинников также обсудили сельскохозяйственное и экономическое развитие Вологодской области.