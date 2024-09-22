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Губернатор Владимирской области рассказал о временной эвакуации из двух районов
Накануне вечером в Киржачском и Меленковском районах Владимирской области состоялась временная эвакуация местных жителей из-за «сигналов об угрозе», но уже вечером они вернулись в свои дома. Об этом в своем Telegram-канале рассказал руководитель региона Александр Авдеев.
«Регион оперативно отреагировал на сигналы об угрозе. Со вчерашнего вечера Правительство области, муниципалитеты, все профильные ведомства и службы работали в режиме готовности к принятию необходимых мер для обеспечения безопасности населения», — заявил губернатор.
«В Киржачском и Меленковском районах были проведены мероприятия по эвакуации. Ночью все граждане вернулись домой. Обстановка в регионе под контролем», — заверил он, никак не конкретизировав характер вчерашних угроз.
В свою очередь администрация Киржачского района в ночь на 22 сентября отчиталась об эвакуации «жителей п. Барсово, п. Мирный и н/п Дубки» из-за «сигнала об опасности». К моменту появления сообщения они уже вернулись, так как «угроза жизни миновала».
Судя по всему, эвакуация была каким-то образом связана с продолжающейся специальной военной операцией. От Владимирской области до границы с Украиной около 750 километров по прямой. В ночь на 13 июня над регионом был сбит первый украинский дрон. По информации областных властей, беспилотник тогда был уничтожен в Юрьев-Польском районе.
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