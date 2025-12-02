Губернатор Тульской области и митрополит Кирилл осмотрели храм-памятник на Казанке

Фото: Татарстанская митрополия

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев посетил восстановленный храм-памятник павшим воинам в честь Нерукотворного Образа Спасителя в акватории реки Казанки. У входа в храм его встретил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Об этом сообщает Татарстанская митрополия.

Митрополит Кирилл рассказал об истории храма и этапах его восстановления, а также о святынях Казанской епархии и жизни Татарстанской митрополии.

Дмитрий Миляев поблагодарил владыку Кирилла за теплый прием на Казанской земле. На молитвенную память гость столицы Татарстана передал храму-памятнику икону великомученика Георгия Победоносца.

Фото: Татарстанская митрополия

Отметим, что масштабная реставрация храма стартовала в 2024 году по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова.

21 июля 2025 года чин малого освящения храма-памятника совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.