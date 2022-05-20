Губернатор Свердловской области доложил Путину о реализации нацпроектов

В 2021 году на реализацию национальных проектов в Свердловской области было потрачено свыше 40 миллиардов рублей, в в этом году сумма увеличена до 42 миллиардов рублей. Об этом губернатор региона Евгений Куйвашев рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

«По итогам в регионе построено шесть детских садов, восемь школ, шесть спортивных объектов, две поликлиники», — рассказал Куйвашев.

Также в рамках нацпроектов были отремонтированы 28 сельских клубов, три детских школы искусств, 122 км автодорог и завершен ремонт Екатеринбургского театра кукол.

Куйвашев также рассказал о реализации ряда крупных инвестпроектов в регионе. Среди них производство авиационных деталей, глубокая локализация производства малой авиатехники, строительство современного колесопрокатного стана, развитие рельсобалочного производства.

«Особое внимание мы уделяем тем инвестпроектам, которые реализуются в моногородах, а таковых у нас в регионе 17», — приводит слова губернатора пресс-служба Кремля.