Губернатор Ставрополья рассказал Путину о запуске производства космических спутников

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В Ставропольском крае запущено производство спутников, первый из которых отправится в космос уже в декабре этого года. Первый аппарат создан совместно с КНР, однако затем компонентная база будет на 95% будет производиться в России. Об этом на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным заявил губернатор региона Владимир Владимиров, сообщает пресс-служба Кремля.

«Сейчас первый спутник — да, мы с Китаем [делаем], потому что камер разрешения 0,5 метра у нас пока что нету», — сказал он главе государства.

Владимиров заметил, что Ставропольский край станет первым регионом России, производящим аппараты с разрешением снимков 0,5 метра. Планируется, что в 2025 году регион выйдет на производство семи спутников. Локализовать его планируют в Ставрополе и Невинномысске.

Кроме того, здесь же, в Ставропольском крае, разместится конструкторское бюро.

«Это уже проект здания, которое будет у нас на въезде в Ставрополь, землю выделили, уже закончили проектирование, сейчас фундамент льют. Это конструкторское бюро и здесь же будет находиться пункт приёма данных», — представил он проект Президенту.