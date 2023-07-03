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Губернатор Соколов: У Татарстана и Кировской области больше нет территориальных споров
О решении всех территориальных споров с Татарстаном сообщил глава Кировской области Александр Соколов, подводя итоги встречи с Раисом РТ Рустамом Миннихановым в рамках празднования Сабантуя, которое прошло накануне в Малмыжском районе региона.
Соколов сообщил, что в ходе мероприятия были подписаны два серьезных документа, один из которых касается совместных границ с Татарстаном.
«По нему у нас с соседями больше нет никаких территориальных споров. Будет все так, как и существовало, ровно по тем точкам, какие и были на карте. Причем решили мы всё в диалоге и в атмосфере взаимного уважения», – отметил Соколов.
В министерстве имущественных отношений региона пояснили, что местоположение границы между регионами установлено в соответствии с документами, содержащимися в гос фонде данных с 40-х годов 20 века.
«Это исторически существующая граница между субъектами Российской Федерации, в соответствии с которой территория горнолыжного комплекса "Медная гора" находится в Вятскополянском районе Кировской области», – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что соответствующий законопроект внесут на рассмотрение Законодательного Собрания Кировской области в ближайшее время.
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