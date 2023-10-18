Губернатор Севастополя сообщил об отражении воздушных целей

Российский флот отражает атаку воздушных целей в районе Сухарной балки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В районе Сухарной балки наш флот отражает атаку воздушных целей. В районе Сахарной головки - дым, спасатели уже выехали на место», – пишет он.

Отмечается, что все службы приведены в состояние боевой готовности.

Информация о повреждениях инфраструктуры уточняется.