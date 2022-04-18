Губернатор Севастополя рассказал о гибели командира десантного корабля «Цезарь Куников»

Во время спецоперации на территории Украины погиб командир большого десантного корабля «Цезарь Куников», капитан 3-го ранга Александр Чирва. Прощание с ним прошло в Севастополе.

«Мы простились с севастопольцем Александром Григорьевичем Чирвой. Командир большого десантного корабля "Цезарь Куников" 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитан 3-го ранга», - написал в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он указал, что капитан был ранен во время боя. Однако храбрость, опыт и профессионализм Чирвы помогли спасти жизни членов экипажа.

Чирва родился в Севастополе, окончил филиал ВУНЦ ВМФ "Военно-морской академии" Военно-морского института радиоэлектроники им. А.С Попова. В 2015 и 2016 годах участвовал в проведении специальной операции в Сирии.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Он назвал целью демилитаризацию и денацификацию страны.