Губернатор Севастополя предупредил о тренировке военных в районе Стрелецкой бухты

С 11 часов утра у Стрелецкой бухты, в одной из воинских частей, проводятся тренировочные стрельбы военных. Об этом горожан предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В городе все спокойно. Доверяйте только официальным источникам информации», – сообщил руководитель в своем телеграм-канале.