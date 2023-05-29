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Губернатор Севастополя предупредил о тренировке военных в районе Стрелецкой бухты
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С 11 часов утра у Стрелецкой бухты, в одной из воинских частей, проводятся тренировочные стрельбы военных. Об этом горожан предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«В городе все спокойно. Доверяйте только официальным источникам информации», – сообщил руководитель в своем телеграм-канале.
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