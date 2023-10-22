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Руc Тат
Политика 22 октября 2023 21:31

Губернатор Севастополя опроверг сообщения о взрыве в городе

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг сообщения о том, что в городе прогремел взрыв. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

«Укропаблики опять разгоняют ложь. Выкладывают видео о якобе «взрыве» чего-то в Севастополе. Это ложь», – сказано в публикации.

Развожаев добавил, что также является ложью информация о срабатывании систем ПВО. По его словам, силы прововоздушной обороны находились в боевой готовности, но до города никаких воздушных целей сегодня не долетало.

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