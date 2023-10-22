Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Губернатор Севастополя опроверг сообщения о взрыве в городе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг сообщения о том, что в городе прогремел взрыв. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.
«Укропаблики опять разгоняют ложь. Выкладывают видео о якобе «взрыве» чего-то в Севастополе. Это ложь», – сказано в публикации.
Развожаев добавил, что также является ложью информация о срабатывании систем ПВО. По его словам, силы прововоздушной обороны находились в боевой готовности, но до города никаких воздушных целей сегодня не долетало.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»