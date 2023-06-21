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Губернатор Севастополя объяснил причину громких звуков тренировкой нахимовцев
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал причину громких звуков в городе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Вижу, как украинские паблики пытаются разогнать очередную «перемогу», якобы в море у Севастополя что-то сбили. Причина громких звуков (взрывов как пишут в некоторых каналах) – это Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова провело тренировку по ППДО с использованием реактивных бомбометов», – объяснил градоначальник.
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