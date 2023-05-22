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Руc Тат
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Политика 22 мая 2023 21:33

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе учебными стрельбами

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Громкие звуки в Севастополе вызваны тренировками флота на Северном молу и учебными стрельбами. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

«Громкие звуки в городе — это на Северном молу флот проводил тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионная оборона — прим. Т-и), включающие в себя проведение учебных стрельб», — отмечается в сообщении.

По его словам, в городе все спокойно.

#Севастополь
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