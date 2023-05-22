Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе учебными стрельбами

Громкие звуки в Севастополе вызваны тренировками флота на Северном молу и учебными стрельбами. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

«Громкие звуки в городе — это на Северном молу флот проводил тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионная оборона — прим. Т-и), включающие в себя проведение учебных стрельб», — отмечается в сообщении.

По его словам, в городе все спокойно.