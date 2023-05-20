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Губернатор Севастополя назвал ложной информацию о взрыве на аэродроме
Сообщения о взрыве на аэродроме под Севастополем не соответствует действительности. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Никакого взрыва, конечно, не было. В последние сутки в Севастополе были только учебные стрельбы спецслужб и плановое уничтожение авиабомбы времен ВОВ (Великой Отечественной войны — прим. Т-и)», — написал губернатор.
Ранее в социальных сетях появилась информация о взрыве, якобы прогремевшем на одном из аэродромов в Крыму. В результате будто бы «поврежден военный вертолет Ми-8 из состава 318-го полка».
Входящий в состав Черноморского флота 318-й смешанный авиационный полк базируется на аэродроме Кача в городской черте Севастополя.
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