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Происшествия
5 декабря 2022  13:21
Павел Климчак

Губернатор Саратовской области: никаких ЧП в жилых кварталах Энгельса не было

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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем телеграм-канале о том, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города Энгельс сегодня утром не произошло.

Также не пострадал ни один объект гражданской инфраструктуры.

«Информация о происшествиях на военных объектах проверяется силовыми структурами», – заключил Бусаргин.

Ранее некоторые СМИ распространяли информацию о том, что на аэродроме Энгельса упал неизвестный летательный аппарат.

#Саратовская область
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