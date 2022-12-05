Губернатор Саратовской области: никаких ЧП в жилых кварталах Энгельса не было

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем телеграм-канале о том, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города Энгельс сегодня утром не произошло.

Также не пострадал ни один объект гражданской инфраструктуры.

«Информация о происшествиях на военных объектах проверяется силовыми структурами», – заключил Бусаргин.

Ранее некоторые СМИ распространяли информацию о том, что на аэродроме Энгельса упал неизвестный летательный аппарат.