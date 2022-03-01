Губернатор Санкт-Петербурга поблагодарил Путина за поддержку в борьбе с пандемией

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил Президента РФ Владимира Путина за поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Я хотел бы передать слова благодарности от жителей Северной столицы за ту большую поддержку, которую Вы всегда оказывали и оказываете городу в борьбе с пандемией», — цитирует Беглова пресс-служба Кремля.

Губернатор рассказал, что в городе в два раза снизился процент ковид-случаев. За полтора года были возведены четыре стационара на 1,4 тыс. коек, в 2022-м заложен еще один объект на 400 коек.

«Но это не просто стационары, а стационары-трансформеры, — уточнил Беглов. — Это означает, что после ковида мы их перепрофилируем уже под тех плановых больных, которых мы наметили».