Губернатор Русских выразил соболезнования семьям погибших в Нижнекамске

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских выразил соболезнования семьям погибших при массированной атаке беспилотников на Нижнекамск. Об этом он написал в своем канале в МАКС.

«Трагедия в Нижнекамске. Враг совершил массированную БПЛА-атаку на город. Варварский террористический акт унес жизни мирных жителей, десятки пострадали. От себя лично и от всех жителей Ульяновской области выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, пострадавшим – скорейшего выздоровления. Готовы оказать всю необходимую помощь. Мы вместе», – написал Русских.