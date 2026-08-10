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Общество 10 августа 2026 13:37

Губернатор Русских выразил соболезнования семьям погибших в Нижнекамске

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Губернатор Ульяновской области Алексей Русских выразил соболезнования семьям погибших при массированной атаке беспилотников на Нижнекамск. Об этом он написал в своем канале в МАКС.

«Трагедия в Нижнекамске. Враг совершил массированную БПЛА-атаку на город. Варварский террористический акт унес жизни мирных жителей, десятки пострадали. От себя лично и от всех жителей Ульяновской области выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, пострадавшим – скорейшего выздоровления. Готовы оказать всю необходимую помощь. Мы вместе», – написал Русских.

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