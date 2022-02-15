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Здоровье
15 февраля 2022  17:33

Губернатор Ростовской области заболел Covid-19

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев заразился Covid-19, он болеет в легкой форме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря руководителя Ирину Четвертакову.

«Василий Юрьевич находится на больничном с 14 февраля в связи с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией», — рассказала она.

Голубев заразился коронавирусом впервые. Он проходил вакцинацию и ревакцинацию, поэтому заболевание проходит в легкой форме, сказала Четвертакова. 

Руководитель сейчас находится на амбулаторном лечении и продолжает работать в дистанционном формате.

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