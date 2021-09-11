Губернатор Псковской области рассказал Путину о решении проблем с водоснабжением

В 2022 году в Пскове будет построена станция смягчения воды, а также завершится вторая очередь перехода на подземный водозабор. Новые объекты позволят улучшить качество воды, поступающей в дома города, заявил на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным губернатор области Михаил Ведерников.

«Псков с поверхностного водозабора переходит на подземный водозабор. <...> качество такой воды будет лучше, но при нагревании после 60 градусов образуются взвеси. Я хочу отметить, что это не питьевая вода, это та вода, которая идет в отопление, но это, безусловно, сказывается на состоянии труб. Даже в новых домах трубы через три—четыре года приходят в негодность», — цитирует главу региона пресс-служба Кремля.

Ведерников отметил, что в регионе оперативно выполняется поручение Президента РФ по обеспечению населения качественной водой. Так, в 2022 году область получит 260 млн рублей, на которые пойдут на строительство станции смягчения воды.

«И этого хватит и на первую, и на вторую очередь. Мы до конца следующего года по крайней мере по Пскову этот вопрос закроем, — уверен губернатор. — По области еще, конечно, в этой части придется поработать».

Вопрос о качестве водоснабжения в Пскове был поднят на прямой линии с Президентом России 2021 года. Тогда житель города рассказал Владимиру Путину, что при нагревании вода, которая поступает в дома, становится непригодной для использования. Глава государства дал поручение властям региона до 1 октября принять меры по обеспечению Пскова водой надлежащего качества.