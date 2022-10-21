Губернатор Подмосковья предложил жителям Белгорода временно переселиться в его регион

Жители Белгорода и Белгородской области из-за существующей в регионе угрозы жизни могут временно переселиться в Московскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Чиновник констатировал, что сейчас жить на территориях, непосредственно прилегающих к зоне специальной военной операции на Украине, «очень непросто: идут постоянные обстрелы жилых домов, детских садов, инфраструктурных объектов, поэтому угроза жизни высокая».

«Люди волнуются за себя и близких. Особенно у кого есть дети, пожилые родители. Поэтому <...> мы совместно с коллегами из Белгорода организовали возможность временного отселения к нам, в Подмосковье. Мы уже подготовили порядка 550 мест в Подольске, Клину и Лосино-Петровском», — добавил Воробьев.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что «Московская область уже сейчас готова принять 500 белгородцев на территорию одного из санаториев».

По словам руководителя приграничного региона, власти Белгородчины готовы предоставить транспорт, а питание и проживание в санатории будут бесплатными. «Когда оперативная ситуация позволит, мы доставим жителей обратно», — заверил он.

С начала специальной военной операции на Украине граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую область, подвергаются обстрелам с ее территории. Два дня назад Президент РФ Владимир Путин, инициировавший спецоперацию 24 февраля, ввел в этих субъектах Федерации средний уровень реагирования.