Губернатор Новгородской области заявил о росте числа учащихся в региональных колледжах

Количество студентов в колледжах среднего специального образования Новгородской области выросло с 8 тыс. до 15 тыс. Об этом рассказал на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным губернатор региона Андрей Никитин, сообщает пресс-служба Кремля.

«С 8 до 15 тыс. количество студентов СПО (среднего профессионального образования — прим. Т-и) выросло. Если раньше это были только новгородцы, сейчас это 30 регионов нашей страны», — сказал руководитель области.

Он также отметил значительный рост числа студентов в Новгородском университете.

«Университет, про который я Вам много рассказывал: на сегодня с 7 до почти 13 тыс. человек выросло количество студентов. В основном это не только новгородцы, но и студенты из других регионов», — обратил внимание Никитин.

Губернатор подчеркнул, что Новгородская область готова отвечать на будущие вызовы, которые могут быть связаны с предоставлением жилья для приезжающей молодежи и с арендным жильем.