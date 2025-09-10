Губернатор Нижегородской области пригласил внука Шарля де Голля переселиться в регион

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил Пьера де Голля, внука основателя Пятой республики во Франции Шарля де Голля, переселиться в регион. Его слова приводит «Время Н».

Поводом стало заявление Пьера де Голля о желании получить гражданство России. Он отметил, что хотел бы передать детям важные ценности, дать им достойное образование и оградить их от кризиса западного общества.

Никитин подчеркнул, что мнение де Голля о России является ценным. По его словам, Нижний Новгород способен понравиться французскому гостю, так как отражает подлинную Россию.