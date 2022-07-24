Губернатор Николаевской области заподозрил всех жителей в работе на Россию

Губернатор Николаевской области на Украине Виталий Ким подозревает всех жителей своего города в лояльности к России и сотрудничестве с российскими властями. Об этом он заявил в интервью британской газете Telegraph.

Отвечая на вопрос, сколько человек, работающих на Москву, находится в городе, Ким отметил, что ведут подрывную деятельность несколько из них. «Я подозреваю всех. Но в нашем городе их только несколько», — сказал он. По его словам, арестованы на данный момент за сговор с Россией десять человек.

Ким также сообщил, что украинских военных и правоохранителей будут специально обучать поиску диверсантов.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Николаеве готовятся провести рейд для выявления всех пророссийски настроенных жителей. Для этого города планировалось на несколько дней закрыть.