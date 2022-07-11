Воробьев: Московская область планирует реализовать 120 проектов по импортозамещению

Московская область планирует реализовать 120 проектов, связанных с импортозамещением. О строительстве новых заводов и открытии производств на встрече с Президентом России Владимиром Путиным рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас 120 проектов, причем это не просто на бумаге, а 23 из них мы уже начали реализовывать. Это технологичные проекты, например промышленные и бытовые котлы. Раньше это были немецкие и других стран-изготовителей, сегодня готовимся заложить завод по их производству», – доложил глава региона,

По его словам, планируется также производить фильтры для очистки воды в бытовых и промышленных масштабах. Воробьев отметил, что проекты направлены не только на «замещение», но и на создание своих конкурентоспособных изделий, которые ничем не будут уступать зарубежным аналогам.

Губернатор добавил, что регион очень плотно работает с «Газпромом» в рамках программы по газификации.

«По вашему проекту у нас [в планах] до конца года – такую задачу указом поставили вы – газифицировать 115 тысяч домовладений, домов. Но мы сделали не до забора, а мы проводим газ – комплексная услуга – сразу в дом. Там ты можешь выбрать, в нашем офисе, и котел, и плиту, и бойлер, если тебе необходимо. И, таким образом, вся услуга стоит 150 тысяч рублей максимум, очень востребована», – рассказал глава Московской области.