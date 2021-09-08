Губернатор Московской области доложил Путину о ситуации в Ногинске

Президент России Владимир Путин выслушал доклад губернатора Московской области Андрея Воробьева о ситуации в Ногинске. Об этом сообщает сайт Кремля.

Воробьев проинформировал главу государства о мерах по ликвидации последствий взрыва бытового газа, случившегося в одном из жилых домов Ногинска. Также он доложил о той помощи, которую предполагается оказать семьям погибших и пострадавшим, и о мерах поддержки, оказываемых эвакуированным жителям.

Взрыв газа в жилом доме в подмосковном Ногинске произошел сегодня около 7 часов утра. В результате погибли два человека, о чем сообщало ИА «Татар-информ».