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Ру Тат
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8 сентября 2021  14:00

Губернатор Московской области доложил Путину о ситуации в Ногинске

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Президент России Владимир Путин выслушал доклад губернатора Московской области Андрея Воробьева о ситуации в Ногинске. Об этом сообщает сайт Кремля.

Воробьев проинформировал главу государства о мерах по ликвидации последствий взрыва бытового газа, случившегося в одном из жилых домов Ногинска. Также он доложил о той помощи, которую предполагается оказать семьям погибших и пострадавшим, и о мерах поддержки, оказываемых эвакуированным жителям.

Взрыв газа в жилом доме в подмосковном Ногинске произошел сегодня около 7 часов утра. В результате погибли два человека, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#взрыв газа #владимир путин
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