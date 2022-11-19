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Ру Тат
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Происшествия
19 ноября 2022  17:49

Губернатор Ленинградской области сообщил о пожаре на газопроводе

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В Ленинградской области в результате разгерметизации газопровода между Бернгардовкой и Ковалево возник пожар, сейчас пожарные и спасатели ликвидируют возгорание. Об этом губернатор Александр Дрозденко написал в своем телеграм-канале. 

«Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. Причины происшествия устанавливаются», – сказано в одной из публикаций.

Позже Дрозденко сообщил, что, согласно предварительной информации, пострадавших нет. Давление на газопроводе снижено, ТЭЦ Всеволожска перевели на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла. На место выехали пожарный поезд и техника для тушения на гусеничном ходу.

После того, как остатки газовой смеси выгорят, аварийные бригады приступят к ремонту газопровода, добавил руководитель региона.  

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