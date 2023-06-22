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Губернатор Курской области сообщил об обстрелах в двух населенных пунктах
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ВСУ обстреляли приграничные поселки Глушковского района Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.
«В поселке Теткино повреждение получил один автомобиль. В деревне Елизаветовке зафиксировали 3 прилета. Поселок частично обесточен, бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только это будет возможно», – указано в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет. В результате повреждены складские помещения сельскохозяйственного предприятия.
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