Губернатор Курской области сообщил об обстрелах в двух населенных пунктах

ВСУ обстреляли приграничные поселки Глушковского района Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.

«В поселке Теткино повреждение получил один автомобиль. В деревне Елизаветовке зафиксировали 3 прилета. Поселок частично обесточен, бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только это будет возможно», – указано в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет. В результате повреждены складские помещения сельскохозяйственного предприятия.