news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 22 июня 2023 18:18

Губернатор Курской области сообщил об обстрелах в двух населенных пунктах

Скопировать ссылку
news_top_970_100

ВСУ обстреляли приграничные поселки Глушковского района Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.

«В поселке Теткино повреждение получил один автомобиль. В деревне Елизаветовке зафиксировали 3 прилета. Поселок частично обесточен, бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только это будет возможно», – указано в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет. В результате повреждены складские помещения сельскохозяйственного предприятия.

#обстрел #всу
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное