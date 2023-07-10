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Губернатор Курской области сообщил об обстрелах со стороны Украины
ВСУ утром 10 июля обстреляли поселок Теткино в Курской области, сообщает губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
«Поселок Теткино сегодня утром подвергся обстрелу со стороны Украины. Всего насчитали 8 прилетов», – указано в сообщении.
Отмечается, что никто не пострадал. В результате повреждения линий электропередачи часть поселка обесточена. Как только станет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения. Кроме того, повреждено около 10 домовладений: пострадали окна, фасады и крыши.
Также губернатор заявил о том, что под обстрел попала деревня Елизаветовка. В настоящее время уточняются последствия обстрела.
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