Губернатор Курской области сообщил об обстрелах со стороны Украины

ВСУ утром 10 июля обстреляли поселок Теткино в Курской области, сообщает губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Поселок Теткино сегодня утром подвергся обстрелу со стороны Украины. Всего насчитали 8 прилетов», – указано в сообщении.

Отмечается, что никто не пострадал. В результате повреждения линий электропередачи часть поселка обесточена. Как только станет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения. Кроме того, повреждено около 10 домовладений: пострадали окна, фасады и крыши.

Также губернатор заявил о том, что под обстрел попала деревня Елизаветовка. В настоящее время уточняются последствия обстрела.