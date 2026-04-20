Губернатор Котюков заявил, что поддержку НИОКР нужно сосредоточить на среднем бизнесе

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел заседание комиссии Государственного совета России по направлению «Технологическое лидерство». Участники обсудили два ключевых вопроса – налоговое стимулирование инвестиций в исследования и разработки, а также модели финансирования технологических проектов, сообщила пресс-служба губернатора.

В заседании участвовали представители федеральных ведомств, включая Минэкономразвития, Минобрнауки, Минфин и Федеральную налоговую службу, а также научные и образовательные организации.

Рабочая группа комиссии проанализировала 49 действующих мер налоговой поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Из них 29 признали эффективными. Эти меры охватывают четыре направления: отраслевые инструменты для сфер IT, радиоэлектроники, космоса и медицины; налоговые льготы в виде освобождения от НДС и НДФЛ; территориальные преференции для резидентов особых экономических зон; а также общие вычеты по налогу на прибыль.

Минэкономразвития представило концепцию дальнейших изменений и проект федерального закона с поправками в Налоговый кодекс. Предполагается, что правительство получит право устанавливать особые условия отнесения затрат к расходам на исследования и разработки.

В ходе обсуждения Михаил Котюков обозначил, что ключевой аудиторией таких мер должен стать средний технологический бизнес. По его оценке, в стране есть около тысячи организаций, которые формально занимаются НИОКР, но не демонстрируют заметных результатов. Именно на них, как он считает, необходимо сосредоточить меры поддержки.

Вторую часть заседания посвятили вопросам финансирования технологических проектов и привлечения внебюджетных средств. Корпорация развития ВЭБ.РФ представила доклад о действующих и новых инструментах поддержки в этой сфере.

Результаты работы комиссии планируется в ближайшее время представить на заседании правительственной комиссии.