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Губернатор Кировской области поблагодарил Минниханова за приглашение на форум «РОСТКИ»
Большое значение имеет формат форума «РОСТКИ», который предложил Татарстан — взаимодействие регионов и предприятий. Об этом заявил губернатор Кировской области Александр Соколов на открытии мероприятия.
«Руководители наших стран своим дружеским и деловым отношением создали основу для долговременного сотрудничества России и Китая. И оно даст свои плоды, когда появится конкретика — это взаимодействие регионов, предприятий и конкретных людей», — сказал спикер.
Соколов подчеркнул, что есть еще много возможностей для нового сотрудничества между регионами Китая и Кировской области. «Поэтому мы заинтересованы в развитии контактов, поэтому мы здесь», — отметил он.
Губернатор поблагодарил своего «доброго друга [Раиса Татарстана] Рустама Минниханова» за возможность делегации Кировской области участвовать в работе форума.
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