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Политика 7 сентября 2023 11:00

Губернатор Кировской области поблагодарил Минниханова за приглашение на форум «РОСТКИ»

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Губернатор Кировской области поблагодарил Минниханова за приглашение на форум «РОСТКИ»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Большое значение имеет формат форума «РОСТКИ», который предложил Татарстан — взаимодействие регионов и предприятий. Об этом заявил губернатор Кировской области Александр Соколов на открытии мероприятия.

«Руководители наших стран своим дружеским и деловым отношением создали основу для долговременного сотрудничества России и Китая. И оно даст свои плоды, когда появится конкретика — это взаимодействие регионов, предприятий и конкретных людей», — сказал спикер.

Соколов подчеркнул, что есть еще много возможностей для нового сотрудничества между регионами Китая и Кировской области. «Поэтому мы заинтересованы в развитии контактов, поэтому мы здесь», — отметил он.

Губернатор поблагодарил своего «доброго друга [Раиса Татарстана] Рустама Минниханова» за возможность делегации Кировской области участвовать в работе форума.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#форум РОСТКИ #россия и китай #татарстан и китай #казань экспо
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