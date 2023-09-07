Губернатор Кировской области поблагодарил Минниханова за приглашение на форум «РОСТКИ»

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Большое значение имеет формат форума «РОСТКИ», который предложил Татарстан — взаимодействие регионов и предприятий. Об этом заявил губернатор Кировской области Александр Соколов на открытии мероприятия.

«Руководители наших стран своим дружеским и деловым отношением создали основу для долговременного сотрудничества России и Китая. И оно даст свои плоды, когда появится конкретика — это взаимодействие регионов, предприятий и конкретных людей», — сказал спикер.

Соколов подчеркнул, что есть еще много возможностей для нового сотрудничества между регионами Китая и Кировской области. «Поэтому мы заинтересованы в развитии контактов, поэтому мы здесь», — отметил он.

Губернатор поблагодарил своего «доброго друга [Раиса Татарстана] Рустама Минниханова» за возможность делегации Кировской области участвовать в работе форума.