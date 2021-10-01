Губернатор Кемеровской области: Нужно запускать программу ремонта детсадов

Многие детские сады, построенные еще в советские времена, нуждаются в ремонте, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Цивилëв обратил внимание на то, что в регионе необходимо запустить программу реновации детских садов по аналогии с проектом ремонта школ, которая стартует в Кемеровской области в следующем году. Он выразил благодарность Президенту РФ за поддержку программы.

«Мы начали — спасибо, что Вы поддержали, — программу ремонтов школ, она очень важна. Она начнется со следующего года. Мы у себя 28 школ за три года сделали в Кузбассе, и дальше будем продолжать эту программу — теперь при поддержке Правительства Российской Федерации», — сказал губернатор.

Он отметил, что детские сады также нужно ремонтировать. По словам руководителя региона, это намного выгоднее, чем строить новые здания, и привычнее для местных жителей.