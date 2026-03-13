news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 13 марта 2026 10:54

Губернатор Калифорнии опубликовал изображение, где Путин «выгуливает» Трампа на поводке

Читайте нас в
Телеграм

Глава Калифорнии Гэвин Ньюсом опубликовал в социальных сетях картинку, сгенерированную искусственным интеллектом. На ней президент России Владимир Путин прогуливается с американским лидером Дональдом Трампом, держа его на поводке наподобие собаки.

Фото: © GovPressOffice/X

Публикация сопровождалась фрагментом заявления министерства финансов США. В нём говорится о мерах, направленных на обеспечение стабильности мировых энергетических рынков и поддержание низких цен при одновременном противодействии угрозам со стороны Ирана.

Там также упоминалось ослабление санкций против российской нефти. Отмечалось, что этот шаг призван расширить предложение и увеличить глобальный охват существующих поставок.

#Владимир Путин #Дональд Трамп #калифорния
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Убейте гниду»: Соловьев призвал ударить «Орешником» по Киеву и уничтожить Зеленского

«Убейте гниду»: Соловьев призвал ударить «Орешником» по Киеву и уничтожить Зеленского

12 марта 2026
В Татарстане создадут программу по воспитательной работе с несовершеннолетними

В Татарстане создадут программу по воспитательной работе с несовершеннолетними

12 марта 2026
Новости партнеров