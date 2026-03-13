Глава Калифорнии Гэвин Ньюсом опубликовал в социальных сетях картинку, сгенерированную искусственным интеллектом. На ней президент России Владимир Путин прогуливается с американским лидером Дональдом Трампом, держа его на поводке наподобие собаки.

Фото: © GovPressOffice/X

Публикация сопровождалась фрагментом заявления министерства финансов США. В нём говорится о мерах, направленных на обеспечение стабильности мировых энергетических рынков и поддержание низких цен при одновременном противодействии угрозам со стороны Ирана.

Там также упоминалось ослабление санкций против российской нефти. Отмечалось, что этот шаг призван расширить предложение и увеличить глобальный охват существующих поставок.