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Губернатор города объявил в Севастополе воздушную тревогу
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В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
«Внимание всем. Воздушная тревога», – написал Развожаев.
Как сообщает ТАСС, из-за тревоги в городе прекратил движение общественный транспорт.
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