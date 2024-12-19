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Происшествия 19 декабря 2024 15:24

Губернатор города объявил в Севастополе воздушную тревогу

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В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«Внимание всем. Воздушная тревога», – написал Развожаев.

Как сообщает ТАСС, из-за тревоги в городе прекратил движение общественный транспорт.

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