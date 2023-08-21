Губернатор Голубев рассказал о причинах громкого звука в небе над Ростовом

Сегодня в соцсетях появились многочисленные сообщения о звуках взрыва в Ростове-на-Дону. Очевидцы сообщают, что звуки было слышно в разных районах города.

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, информация о громких звуках связана с переходом военного самолета на сверхзвуковую скорость.

«Военные сообщили о переходе самолета на сверхзвук», – указал он в своем Telegram-канале.

Губернатор также призвал жителей сохранять спокойствие.