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Руc Тат
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Происшествия 21 августа 2023 12:18

Губернатор Голубев рассказал о причинах громкого звука в небе над Ростовом

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Сегодня в соцсетях появились многочисленные сообщения о звуках взрыва в Ростове-на-Дону. Очевидцы сообщают, что звуки было слышно в разных районах города.

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, информация о громких звуках связана с переходом военного самолета на сверхзвуковую скорость.

«Военные сообщили о переходе самолета на сверхзвук», – указал он в своем Telegram-канале.

Губернатор также призвал жителей сохранять спокойствие.

#ростовская область
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