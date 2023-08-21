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Губернатор Голубев рассказал о причинах громкого звука в небе над Ростовом
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Сегодня в соцсетях появились многочисленные сообщения о звуках взрыва в Ростове-на-Дону. Очевидцы сообщают, что звуки было слышно в разных районах города.
Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, информация о громких звуках связана с переходом военного самолета на сверхзвуковую скорость.
«Военные сообщили о переходе самолета на сверхзвук», – указал он в своем Telegram-канале.
Губернатор также призвал жителей сохранять спокойствие.
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