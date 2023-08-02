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Губернатор Гладков сообщил о повреждении линии электропередачи в результате обстрела ВСУ
ВСУ обстреляли окраину села Вязовое Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Отмечается, что осколками снарядов повреждена линия электропередачи. В настоящее время аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия.
В результате обстрела никто не пострадал.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков отмечал, что по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО. Также село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета – зафиксировано 10 выстрелов.
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