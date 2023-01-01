Губернатор Гладков рассказал о четырех ракетах, сбитых ПВО над Белгородом

В новогоднюю ночь российская система противовоздушной обороны сбила над Белгородом и Белгородским районом Белгородской области четыре ракеты, запущенные из реактивной системы залпового огня. Об этом заявил руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбито 4 снаряда РСЗО. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал губернатор.

При этом в селе Новая Нелидовка выбиты оконные стекла в четырех частных домовладениях. Организован подомовой обход территории.

Кроме того, оказались обстреляны окраины города Шебекино. В результате опять-таки никто не пострадал. Однако есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, повреждены двери и фасады.

Помимо этого, повреждено газоснабжение. Аварийные и оперативные службы устраняют последствия обстрела.

В ходе специальной военной операции на Украине, которую 24 февраля 2022 года начал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России регулярно подвергаются обстрелам. Всего с начала спецоперации на Белгородчине погибли 22 мирных жителя.

Фото: t.me/vvgladkov/.