Губернатор Брянской области заявил об использовании для обстрела Займища «Точки-У»

Украинская сторона использовала для обстрела села Займище городского округа Клинцы Брянской области ракетный комплекс «Точка-У». Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24», сославшись на данные Вооруженных сил РФ.

«У нас сегодня там целый день работает оперативно-следственная группа, возбуждено уголовного дело», — добавил глава области.

Ранее стало известно, что сегодня при обстреле Займища получили ранения шесть человек и были повреждены около 50 домов. Сейчас Богомаз уточнил, что состояние пострадавших оценивается как средней тяжести и их жизням ничего не угрожает.

После начала специальной военной операции на Украине граничащие с этой страной регионы России, включая Брянскую область, время от времени подвергаются обстрелам с территории этой страны.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вскоре был принят закон о наказании (до 15 лет лишения свободы) за информацию о действиях российских Вооруженных сил, объявленную недостоверной.