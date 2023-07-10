Губернатор Брянской области сообщил об обстрелах со стороны ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Куршановичи в Климовском районе. Информация об этом появилась в телеграм-канале губернатора.

«Сегодня ВСУ совершили обстрел села Куршановичи Климовского района. Пострадавших нет», – указано в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела имеются повреждения двух жилых домовладений, зданий детского сада, магазина, почты.

В настоящее время на месте работают оперативные службы.