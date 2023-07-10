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Губернатор Брянской области сообщил об обстрелах со стороны ВСУ
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Куршановичи в Климовском районе. Информация об этом появилась в телеграм-канале губернатора.
«Сегодня ВСУ совершили обстрел села Куршановичи Климовского района. Пострадавших нет», – указано в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрела имеются повреждения двух жилых домовладений, зданий детского сада, магазина, почты.
В настоящее время на месте работают оперативные службы.
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