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Происшествия 10 июля 2023 12:56

Губернатор Брянской области сообщил об обстрелах со стороны ВСУ

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Куршановичи в Климовском районе. Информация об этом появилась в телеграм-канале губернатора.

«Сегодня ВСУ совершили обстрел села Куршановичи Климовского района. Пострадавших нет», – указано в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела имеются повреждения двух жилых домовладений, зданий детского сада, магазина, почты.

В настоящее время на месте работают оперативные службы.

#всу
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