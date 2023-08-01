Губернатор Брянской области сообщил о повреждении врачебной амбулатории в селе Чуровичи

После обстрела со стороны ВСУ в селе Чуровичи Брянской области повреждено здание врачебной амбулатории, частично нарушено энергоснабжение. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

Кроме того, в результате обстрела повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки, два легковых автомобиля, здание недействующего социального учреждения.

Отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал.

После проведения мероприятий оперативными службами, специальная комиссия приступит к оценке ущерба и объемов восстановительных работ, дополнил губернатор.