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Губернатор Брянской области сообщил о повреждении врачебной амбулатории в селе Чуровичи
После обстрела со стороны ВСУ в селе Чуровичи Брянской области повреждено здание врачебной амбулатории, частично нарушено энергоснабжение. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.
Кроме того, в результате обстрела повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки, два легковых автомобиля, здание недействующего социального учреждения.
Отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал.
После проведения мероприятий оперативными службами, специальная комиссия приступит к оценке ущерба и объемов восстановительных работ, дополнил губернатор.
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