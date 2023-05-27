Губернатор Брянской области опроверг сообщения о попытке вторжения украинской ДРГ

Сообщения о попытке вторжения украинской ДРГ в Климовский район Брянской области не соответствуют действительности. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня многие телеграм-каналы распространили информацию о попытке незаконного проникновения диверсионной группы на территорию Климовского района. Данная информация является недостоверной. Никаких попыток проникновения ДРГ со стороны Украины не было», — заявил он.

По словам Богомаза, за день ВСУ несколько раз обстреляли приграничные населенные пункты: Сушаны, Хоромное и Забраму Климовского района. Во время атак никто из мирных жителей не пострадал.

В ответ российские подразделения нанесли удары по противнику и подавили огневые точки.