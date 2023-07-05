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Губернатор Белгородской области заявил об обстреле Валуйки
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В городе Валуйки сработала система ПВО из-за обстрелов со стороны ВСУ, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
«Под обстрелом ВСУ находится город Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. По предварительной информации, пострадавших нет», – рассказал губернатор.
Как указано в сообщении, повреждены два частных жилых дома и 5 автомобилей. Глава округа Алексей Дыбов и все оперативные службы на месте, продолжается подомовой обход, отметил Гладков.
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